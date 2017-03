Sie spielt Sarah Wagenknecht Sturm der Liebe-Star Rosetta Pedone: Nockherberg-Premiere!

Rosetta Pedone war schon in den TV-Serien Marienhof (2008-2009), "Spezlwirtschaft" (2008-2011) und "Alles was zählt" (2012) zu sehen. Ebenfalls ein Hingucker war sie im Grimme-Preis nominierten Drama "Zwei Allein" (2014). In der beliebten Telenovela "Sturm der Liebe" spielte sie 2016 die polarisierende "Pia Reiter". Wie stark sie am Nockherberg polarisieren wird, zeigt sich am heutigen Abend. Aufregend dürfte die Premiere aber vor allem deshalb sein, weil stets einige der derbleckten Politgrößen im Publikum sitzen. Auch die von Pedone verkörperte Wagenknecht wird sich das Spektakel live im Paulaner-Festsaal, dem Salvatorkeller, ansehen.