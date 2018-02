Sie sollten Stormtrooper spielen Darum wurden William und Harry aus "Star Wars" geschnitten

Offenbar ja, wie die "Mail on Sunday" von Insidern erfahren haben will. Der Grund: William und Harry sind schlicht zu groß, um die uniformen Stormtrooper spielen zu können. "Stormtrooper müssen exakt 1,80 Meter groß sein", verriet die Quelle. Offenbar war vorher niemandem aufgefallen, dass William (1,91 Meter) und Harry (1,86 Meter) dieses Kriterium nicht erfüllen? "Als wir es drehten dachten wir wirklich, dass die Szene im fertigen Film landen würde", sagte der Insider. "Jeder hat ein schlechtes Gewissen, dass William und Harry ihren großen Moment nicht bekommen haben. Aber die Szene passte einfach nicht in den fertigen Film, also flog sie raus."

John Boyega war während der Werbetour für den Film bereits rausgerutscht, dass die Prinzen es nicht in die endgültige Fassung von "Die letzten Jedi" geschafft hätten, was von seinem Management jedoch rasch als Scherz bezeichnet wurde. Doch offenbar lag Boyega goldrichtig. Der britischen TV-Sendung "This Morning" hatte er erzählt, dass er sich bei der Premiere persönlich bei den Prinzen entschuldigt hätte: "'Tut mir leid, dass ihr aus dem Film geschnitten wurdet.' Und Will sagte: 'Ich muss wahrscheinlich ein bisschen an meinem Können arbeiten.'" Nun weiß "Will" zumindest, dass es nicht an seinem Schauspieltalent lag.

Lesen Sie auch: Nach schwerer Krankheit: Marie Gruber gestorben