"In der Originalversion von 'Perfect' war nur eine Akustikgitarre zu hören. Sie rief mich an und sagte 'Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich habe alle Instrumente raus genommen und es ist nur noch die Akustikgitarre übrig'. Und ich antwortete: 'Das ist großartig, denn das war am Anfang auch so!'", erzählte Sheeran. Insgesamt seien sie für das Duett um die vier Stunden gemeinsam im Studio gewesen.

