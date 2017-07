Sie setzen ein Zeichen für LGBT-Rechte Bella Hadid und Kendall Jenner Hand in Hand auf der Pride Parade

Wenn zwei der gefragtesten Models sich für eine gute Sache stark machen, sieht die Welt hin. Deswegen sammelten Bella Hadid (20) und Kendall Jenner (21) fleißig Pluspunkte bei ihren Fans, als sie am Samstag bei der Londoner Pride Parade mitmarschierten - Hand in Hand und mit Hüten in Regenbogenfarben. Auf Instagram postete Hadid ein Foto, das sie Arm in Arm mit ihrer engen Freundin zeigt und fügte zwischen zahlreichen Herzchen-Emojis schlicht die Hashtags #Lovewins und #London hinzu. (Hier gibt es Caitlyn Jenners Autobiografie "The Secrets Of My Life")