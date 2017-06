"Sie schweben in akuter Lebensgefahr" Adel Tawil: Badeunfall kostet ihn fast das Leben

Im Jahr 2016 musste Sänger Adel Tawil (38, "Lieder" ) alle Konzerte seiner Sommer-Tour absagen. Er hatte sich bei einem Unfall an der Halswirbelsäule verletzt. In einem Beitrag bei "stern TV" erzählte er nun, wie gravierend die Verletzung war, die er sich bei einem Badeunfall in Ägypten zugezogen hatte. "Ich bin seitlich in den Pool reingesprungen und bin gegen eine Kante gestoßen. Da habe ich gemerkt, wow, das hat aber ganz schön geknallt. Ich konnte mich aber bewegen und bin wieder raus aus dem Pool", schildert der Sänger die Geschehnisse von damals. (Holen Sie sich hier das Album "So schön anders" von Adel Tawil)