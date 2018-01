Sie schläft selten im Weißen Haus Melania Trump: Wie sehr belastet sie die Porno-Affäre ihres Mannes?

Wie die britische Zeitung "Daily Mail" von Quellen aus dem Weißen Haus erfahren haben will, hat Melania bereits vor ihrem spontanen Florida-Trip einige Nächte in einem Hotel in Washington verbracht. Sie solle generell selten im Weißen Haus schlafen. Drei bis vier Tage die Woche verbringe sie außerhalb, so eine angeblich gut informierte "Daily Mail"-Quelle. Oftmals reise Melania auch nach New York, heißt es. Im Gegensatz zu anderen First Ladys komme sie gemeinhin nur selten in das Präsidenten-Büro im West Wing.

Porno-Affäre hat Melania "hart getroffen"

Unter Mitarbeitern heißt es, dass die "Stormy Daniels"-Affäre Melania "hart getroffen hat, es hat sie verärgert und erniedrigt", so der Insider. Ihre Beziehung zu Präsident Trump sei seitdem "angespannt". Auch ihre öffentlichen Auftritte würden von einem zerrütteten Verhältnis des Ehepaars zeugen. So wirke Melania oftmals "sehr roboterhaft", lächle kurz für die Presse und gehe dann ihren eigenen Weg. "Melania scheint die Zeit, die sie mit ihrem Mann verbringt, aktiv einzuschränken", wird der Insider zitiert.

Doch auch schon vor ihrer Schweiz-Absage soll es erste Anzeichen für Melanias Missmut gegeben haben. So ist es mehr als zwei Wochen her, dass die 47-Jährige zuletzt in der Öffentlichkeit das Wort ergriffen hat. Auch postete sie zum einjährigen Amtsjubiläum ihres Ehemannes lediglich ein Bild von sich selbst - von einer emotionalen Beziehung zu Trump keine Spur. Gleiches gilt für ihren 13. Hochzeitstag. Diesen ließen beide Ehepartner am vergangenen Montag unkommentiert verstreichen.