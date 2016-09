Tina Turner soll ein großer Fan von " Wer wird Millionär? " sein. Das verriet zumindest Günther Jauch am Montagabend in seiner Show.

Günther Jauchs (60) Quizshow "Wer wird Millionär?" hat viele Fans - und darunter sind sicher auch einige Prominente. Was den Moderator aber offenbar besonders freut, ist, dass auch Tina Turner (76) seine RTL-Sendung angeblich regelmäßig sieht. Am Montagabend verriet er in der Show, als er mit dem Kandidaten Dustin Colle plauderte, dass er die Sängerin vor kurzem getroffen habe.