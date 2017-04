Was Papa Schlumpf dazu wohl sagt? Ariel Winter hat mal wieder einen spektakulären Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt - offenbar ganz ohne Unterwäsche. Die 19-jährige "Modern Family" -Darstellerin kam zur Premiere des Films "Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf" in Los Angeles in einem hautengen Minikleid. Das ärmellose Dress bestach zudem durch Cut-outs an den Seiten und in der Mitte. Dadurch zeigte die Schauspielerin sehr viel Haut - und auch, dass sie weder BH noch Höschen trug.