Sie postet Bild aus Edinburgh Kim Cattrall: So nimmt sie Abschied von ihrem Bruder

Cattrall bedankte sich mit dem Foto bei dem Reverend und "unseren wundervollen, fröhlichen schottischen Freunden, die uns heute zum Lachen gebracht haben". Dazu schrieb sie: "Ich zünde eine Kerze an in Erinnerung an unseren Bruder, Sohn, Vater, und Ehemann, Christopher Adrian Alexander Cattrall. Für immer in unseren Gedanken. RIP". Cattralls Bruder war am 4. Februar auf seinem Grundstück in Kanada tot aufgefunden worden. Zuvor galt er als vermisst. Woran er starb, ist nicht bekannt.