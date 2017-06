Sie nahm in München Abschied Christine Kaufmann: Darum war Tochter Allegra nicht auf der Beerdigung

Am Freitag fand Christine Kaufmann (1945-2017) im Familiengrab in Paris endlich ihre letzte Ruhestätte. Doch ausgerechnet ihre Töchter Alexandra (52) und Allegra Curtis (50) fehlten bei der Beisetzung. Nur Kaufmanns Bruder Hans-Günther (73) kam nach Paris. In "Bild am Sonntag" erklärt nun Allegra, warum sie nicht anwesend war: "Günther hat den Zeitpunkt eigenständig beschlossen und mir von der Beisetzung nichts erzählt." Erst am Mittwoch habe sie von ihrer Managerin erfahren, "dass meine Mutter am Freitag beigesetzt werden soll". Darüber sei sie "überrascht und sehr enttäuscht" gewesen.