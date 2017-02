Sie mag es gerne wild und frei Halle Berry überrascht mit unglaublicher Locken-Frisur

Die Schauspielerin Halle Berry (50, "Catwoman" ) dürfte der Ein oder Andere bei der Verleihung der Oscars nicht auf Anhieb erkannt haben - was an ihrer extravaganten Frisur lag. Sie zeigte sich vor den zahlreichen Fotografen nämlich mit ihren Naturlocken. In einem Interview mit der US-"Vogue" sagte Berry: "Mit diesem Look feiere ich meine natürlichen Haare, indem ich sie wild und frei offen trage."