Sie macht ihrem Ärger Luft Alyson Hannigan lästert über das Serien-Finale von "HIMYM"

Das Serien-Finale der beliebten Sitcom "How I Met Your Mother" kam bei Fans rund um den Globus nicht gerade gut an. Und auch Alyson Hannigan (43) alias "Lily Aldrin" war mit dem Ausgang unzufrieden, wie sie jetzt im Interview mit "news.com" verriet. "Ich finde nicht, dass Barney jemals hätte heiraten sollen", sagte Hannigan und erklärte: "Ich mag Barney und Robin. Aber im Herzen wollte ich sie immer mit Ted sehen." (Hier gibt's die neunte und letzte Staffel von "How I Met Your Mother")