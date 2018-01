Ismaik wollte Fauser weiter haben

Der Investor der Löwen schießt in dem Gespräch mit der SZ gegen alles und jeden beim TSV 1860 München. Das vierstündige Telefonat am Montag, in dem über den neuen Geschäftsführer abgestimmt wurde, sei eigentlich eine Farce gewesen. Am Ende stimmten die Vereinsvertrer für Scharold, für den Kandidaten der Ismaik-Seite, Franz Gerber, stimmte niemand. Auch Ismaik nicht. Der Jordanier hätte lieber Markus Fauser weiter in der Position gesehen. "Ich wollte, dass er weiter macht", so Ismaik zur SZ.