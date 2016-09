Die Anfänge

Aniston wünschte den beiden damals nur das Beste und Tochter Shiloh (10) erblickte bereits im Mai 2006 das Licht der Glitzerwelt, wo sie ihre beiden Adoptiv-Geschwister Maddox (15) aus Kambodscha und Zahara (11) aus Äthiopien kennenlernen konnte. Anschließend stieß im März 2015 auch noch Pax (13) aus Vietnam hinzu. 2008 gebar Jolie schließlich die Zwillinge Knox und Vivienne (8) - fertig war Hollywoods coolste Großfamilie. Dann wurde erst mal kräftig eingekauft: unter anderem ein Schloss in der Provence, eine Villa in London und ein Weingut in Italien - alles um vom stressigen Hollywood-Leben in Los Angeles ausspannen zu können.