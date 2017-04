Sie ist über 20 Jahre jünger Peter Lohmeyer: Das ist seine neue Freundin

Schauspieler Peter Lohmeyer (55, "Brandmal" ) ist frisch verliebt. Die neue Frau an seiner Seite: Journalistin Leonie Seifert (30). Am Donnerstagabend präsentierten sich die beiden in Hamburg bei der Verleihung des Nannen-Preises, eine Auszeichnung für Journalisten, erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Offiziell hat er seine Beziehung zu Seifert zwar noch nicht verkündet, aber auf "Bild"-Nachfrage, ob sie seine neue Liebe sei, antwortete Lohmeyer: "Ich glaube schon!"