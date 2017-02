Sie ist pleite, hat dennoch Ansprüche Naddel spricht in der AZ: Deshalb lehnt sie Jobs ab!

Was steht 2017 bei Ihnen sonst noch an? Sind Jobs in Aussicht?

"Höchstwahrscheinlich kommt ein Buch von mir raus. Darin soll alles nach der Trennung von Dieter Bohlen behandelt werden. Wie es mir so ergangen ist, ohne Geld, ohne Jobs. Ich bin in Gesprächen, dass es zur diesjährigen Buchmesse im September erscheint. Was 2017 sonst noch ansteht, ist unklar. Ich warte noch auf so viele Anrufe, zum Beispiel soll ich noch eventuell das Werbegesicht einer Teemarke werden. Ich brauche ein geregeltes Einkommen. Es bringt nichts, wenn ich nur einmalige Angebote bekomme. Es wäre mal schön, wenn ich Ende des Monats weiß, dass ich meine Miete bezahlen kann."