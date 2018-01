Sie ist keine Luxus-Lady Das erhofft sich Kader Loth von Tatjana Gsell im Dschungelcamp

Werden Sie sich die neue Staffel ansehen?

Loth: Ja, ich habe auch einige Anfragen als Dschungelexpertin. Als Außenstehende zu beobachten, wie sich die Kandidaten anstellen, wird auf jeden Fall sehr spannend. Man wird sicher auch Situationen vergleichen, mit denen man auch selbst konfrontiert war.

Was war für Sie denn das Schlimmste im Camp?

Loth: Das Schlimmste für mich waren die vielen Menschen. Sie 24 Stunden am Tag um sich zu haben, das war die größte Herausforderung, nicht die Sendung an sich. Man lebt in einer Riesen-WG mit so vielen verschiedenen Charakteren, schwierigen Charakteren. Vor allem zwei, drei Kandidaten haben richtig genervt. Da liegen die Nerven blank. Die Tiere waren längst nicht so schlimm wie die Menschen.

Wie finden Sie die neuen Kandidaten?

Loth: Ehrlich gesagt, kenne ich die meisten gar nicht. Muss ich auch nicht. Denn die, die ich zum Teil auch persönlich kenne, werden sicherlich für Unterhaltung sorgen. Allein schon wegen ihrer Karriere. Natascha Ochsenknecht, Tatjana Gsell oder der Fußballer zum Beispiel - das sind alles Kandidaten, die schon etwas älter und reifer sind und über ihr Leben erzählen werden. Diese Privatgeschichten hört man sich doch gerne an. Ich denke schon, dass es dieses Jahr eine interessante Mischung ist, auch wenn man ein paar Kandidaten getrost zuhause hätte lassen können. Aber das ist ja meistens so.

Mit Tatjana Gsell waren Sie 2004 gemeinsam im "Big Brother"-Container. Wie haben Sie sie erlebt, was können wir von ihr erwarten?

Loth: Sie steckt leider auch in einer Schublade. Ich hoffe, dass sie sich nach all den Jahren voller Missverständnissen und Vorurteilen authentischer positioniert. Sie präsentiert sich immer als Luxus-Lady, aber so ist sie gar nicht. Sie ist eigentlich ein ganz normaler Mensch und das sollte sie jetzt auch zeigen. Ich habe sie als authentisch, normal, menschlich erlebt. Wenn sie klug ist, nutzt sie diese Gelegenheit und zeigt diese Charakterseite von sich. Für Leute, die eine Show abziehen wollen, ist das Dschungelcamp ohnehin nicht die richtige Sendung. Länger als zwei Tage kann man dort keine Rolle spielen. Nach zwei Tagen fallen die Masken.

Welchen Tipp können Sie den Kandidaten mit auf den Weg geben?

Loth: Dass sie sich so geben, wie sie wirklich sind und die Zeit genießen. Sie sollten das Beste daraus machen, denn das Dschungelcamp ist wirklich ein spannendes Projekt. Nur auf eine Weltkarriere sollte bitte keiner hoffen - im Gegenteil!