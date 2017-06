Sie ist bestens vorbereitet Reese Witherspoon: Das hat sie im Sommer immer dabei

Man muss für alle Eventualitäten gewappnet sein - diese Binsenweisheit nimmt sich im Sommer offenbar auch Schauspielerin Reese Witherspoon (41, "Walk the Line" ) zu Herzen. Im Blog für ihre Lifestyle-Marke Draper James verrät sie nun, was sie in den Monaten Juni, Juli und August spazieren trägt. Dafür braucht die dreifache Mutter als erstes die passende Tasche - und zwar das Exemplar Stripe Straw Tote ihrer eigenen Marke, was 165 Dollar (rund 147 Euro) kostet. (Jede Menge Sommerkleider im Stil von Reese Witherspoon finden Sie hier)