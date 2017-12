Kult-Musiker Elton John (70, "Rocket Man") trauert um seine Mutter Sheila Farebrother. Sie verstarb im Alter von 92 Jahren. Erst vor Kurzem hatten sich der Sänger und seine Mutter nach einem acht Jahre andauernden Streit versöhnt. Die traurige Nachricht teilte John am Montag auf seinem Instagram-Kanal: "So traurig, dass meine Mutter heute Morgen gestorben ist. Ich sah sie letzten Montag noch und bin geschockt. Gute Reise, Mum. Danke für alles. Ich werde dich sehr vermissen. In Liebe, Elton." (Hier können Sie "Love Songs" von Elton John auf CD bestellen)