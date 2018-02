"Sie hatten es nicht leicht" Pamela Anderson: Söhne haben mit Fäusten ihre Ehre verteidigt

Mädchen müssen auf der Hut sein

Auch über den anhaltenden Sex-Skandal und die damit verbundene "MeToo"-Bewegung in den USA äußerte sich Anderson im Interview mit der "Welt am Sonntag". "Bitte nicht missverstehen: Ich will das jetzt nicht auf den Opfern abladen. Der Täter hat die Schuld. Immer. Aber das alles ist auch Hollywood. Es ist ein gefährliches Spiel. Als Mädchen solltest du unter bestimmten Umständen eben nicht mit irgendeinem Mann allein im Raum sein", so Anderson.

Insgesamt wird die Debatte ihrer Meinung nach aber zu hitzig geführt, sie habe gar "Angst, überhaupt noch etwas dazu zu sagen". Denn es werde inzwischen "alles aus dem Kontext gerissen" und Menschen an den Pranger gestellt, sobald sie sich nicht sofort an so mancher Vorverurteilung beteiligen möchten.