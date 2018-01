"Sie hat mir nie etwas gesagt" E-Mail von Ben Affleck soll Harvey Weinstein entlasten

Was ist wirklich vorgefallen zwischen Harvey Weinstein (65) und Rose McGowan (44, "Charmed - Zauberhafte Hexen")? Die Schauspielerin war eine der ersten, die im Herbst 2017 schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Filmmogul erhob. In ihrer neuen Biografie "Brave" beschreibt sie detailliert die Vorkommnisse eines Tages im Jahr 1997, an dem Weinstein sie vergewaltigt haben soll. Mit einer E-Mail von Ben Affleck (45, "Justice League") will Weinsteins Anwalt nun offenbar seinen Mandanten entlasten, wie "Entertainment Weekly" berichtet.