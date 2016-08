„Möchte den einen oder anderen Titel nach München holen.“

Beide haben nicht ihre beste Spielzeit im Trikot des FCBB hinter sich. Dass Bryce Taylor auch das Gesicht der neu zusammengestellten Mannschaft prägen soll, darauf hatten sich die Verantwortlichen dagegen bereits früh festgelegt. „Für uns stand nie zur Debatte, die Option auf Bryce nicht zu nutzen. Er ist erneut ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung“, sagt Pesic. Maxi Kleber, der sich in Sachen Freizeitgestaltung zum Schafkopfbeauftragten entwickelt hat, war ohnehin noch vertraglich an die Bayern gebunden.



Kam von Alba Berlin zu den Bayern zurück: Alex King. Foto: Sampics/Augenklick

„So eine Erfahrung, die wir letzte Saison gemacht haben, darf nicht wieder passieren“, sagte Pesic der AZ und nimmt vor allem die genannten Akteure in die Pflicht: „Ich erwarte von Spielern wie Taylor, Gavel, Djedovic, Kleber, dass sie mehr Verantwortung übernehmen.“ Gavel, 31, kündigte bereits an, „mit der Mannschaft dieses Jahr einiges anders machen und erfolgreicher sein“ zu wollen: „Ich möchte auf jeden Fall noch den einen oder anderen Titel nach München holen.“

Auch Djedovic äußerte sich „glücklich“, weiterhin für die Bayern auflaufen zu können. „Ich hatte nur diesen Plan und habe darauf gehofft, denn München ist längst wie mein zweites Zuhause“, sagt der 26-Jährige, der 2013 zum FCBB gewechselt war und 2014 zum Meisterteam gehörte. An diesen Erfolg wollen Djedovic und Co. nach zwei titellosen Spielzeiten wieder anknüpfen. Die Grundlagen dafür sollen nun in Garda gelegt werden, die Stimmung dabei ist gerade bei den Fußball-Fremdspielern bestens.

Pesic stellte allerdings auch unmissverständlich klar: „Die Spieler, die letztes Jahr zur Mannschaft gehörten, stehen unter besonderer Beobachtung.“ Das habe er auch jedem Einzelnen in ausführlichen Gesprächen erklärt: „Sie haben etwas gutzumachen.“