Sie glaubt an geheime Affäre Ewan McGregor: Hat er seine Frau belogen?

Das Liebes-Aus von Ewan McGregor (46) und Eve Mavrakis (51) nach rund 22 Jahren Ehe erwischte die Öffentlichkeit völlig unvorbereitet. Rasch jedoch kristallisierte sich ein Grund für die Trennung heraus: McGregor hatte am Set zur dritten Staffel von "Fargo" Schauspielerin Mary Elizabeth Winstead (33) kennengelernt - und sich offenbar Hals über Kopf in sie verliebt. Laut der New York Post sei sich die Verlassene sicher, dass ihr Mann schon eine Affäre mit Winstead hatte, bevor er ihr von seinen Trennungswünschen erzählte.