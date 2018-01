Sie gibt Emma Stone die Schuld Darum fehlte Jennifer Lawrence wirklich bei den Golden Globes

Allen Anschein nach hat keine Geringere als Stone selbst die Kameraaufnahme gemacht. Denn aus dem Hintergrund ist die Stimme der "La La Land"-Darstellerin zu hören, die JLaw fragt, was an dem Abend losgewesen sei. Lawrence antwortet daraufhin mit halb abgewandtem Gesicht: "Du sagtest mir, du wolltest mich als deine Begleitung für die After-Partys. Also habe ich uns Tickets für einige Partys besorgt und ein Auto gemietet. Und als ich halbwegs fertig war, mich herzurichten, sagtest du mir, du willst nicht gehen."

"Und so sehe ich jetzt aus"

"Du wolltest lediglich zu mir nach Hause kommen, also habe ich mein Haare- und Make-up-Team nach Hause geschickt. Und so sehe ich jetzt aus", fährt JLaw in ihrem Video fort. Dann dreht sich die Schauspielerin zu Stones Kamera und die beiden Frauen brechen in Gelächter aus - aus gutem Grund. Lawrence' Gesicht ist nur zur Hälfte geschminkt. Klar, dass man sich mit nur einem Smokey Eye nicht auf dem roten Teppich blicken lassen kann.