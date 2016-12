Sie genießt einfach das Leben Ist Älterwerden ein Problem? Nicht für Diane Keaton!

"Ein bisschen Angst vor Männern"

Einen Ehemann hat Keaton nicht an ihrer Seite. Sie war nie verheiratet und gesteht ganz offen: "40 Jahre Seite an Seite mit einem Menschen zu leben ist für mich unvorstellbar." Eine Erklärung für diese Einstellung sie auch parat: "Ich glaube, ich habe zu viel Zeit damit verbracht, in der Fantasie zu leben, und habe nach Dingen gesucht, die ich nicht mit einem Mann machen kann. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass ich ein bisschen Angst vor Männern hatte."