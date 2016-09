Da in diesem Zeitraum mehrere Schleuser auf frischer Tat ertappt werden konnten, nahm die Bundespolizeiinspektion Passau daraufhin die Ermittlungen auf, die dann zur ungarischen Schleusungsorganisation führten.

Die beiden festgenommenen Schleuser werden noch in dieser Woche dem Ermittlungsrichter in Budapest vorgeführt. Ein dritter internationaler Haftbefehl gegen ein weiteres Bandenmitglied konnte nicht sofort vollstreckt werden, da sich der Syrer bereits wegen der Beteiligung an banden- und gewerbsmäßigen Einschleusungen in Ungarn in Haft befindet.