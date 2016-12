Sie erwarten ein Kind Estavana Polman: So tickt die Freundin von Rafael van der Vaart

So hält sie sich fit

Estavana Polman hat sich als Profi-Sportlerin stets fit gehalten. Auf ihren Social-Media-Kanälen postet sie immer wieder Fotos von sich beim Training. Beim E-Bike fahren, Gewichte stemmen oder bei speziellen Übungen für die Beinmuskeln ließ sie sich ablichten. Selbst Bogenschießen wurde ausprobiert und auch ihre Fußballkünste können sich sehen lassen. Doch das heißt nicht, dass die 24-Jährige nicht gerne schlemmt. Ob mit Freundinnen oder der Familie beim Sushi-Essen - sie scheint ein Faible für das japanische Gericht zu haben. Und der "Gala" sagte sie einst: "Ich spiele viel besser Handball, wenn ich Pommes Frites hatte statt Salat."

Das ist ihr wichtig

Das Lebensmotto der 24-Jährigen lautet offenbar "Never give up", zu Deutsch "Gib niemals auf". Dieser Satz findet sich in der Beschreibung ihres Instagram-Profils. Einst postete sie folgende Worte zu einem Foto von sich selbst: "Wie man mit einem Fehler umgeht: Ihn erkennen, ihn eingestehen, daraus lernen und ihn vergessen." Sie scheint in jeder Hinsicht bodenständig zu sein, denn neben Fotos ihrer sportlichen Karriere sind ihre offiziellen Profile von Schnappschüssen mit ihrer Familie und Freunden übersät. Stets setzt sie dazu die Hashtags "#familytime" und "#mygirls".

Auch mit Rafael van der Vaart genießt sie ruhige gemeinsame Stunden. Gegenüber der "Gala" erklärte sie im Juni dazu: "Da wir uns nicht viel sehen, genießen wir intensiv unsere gemeinsame Zeit. Wir besuchen unsere Familien, gehen mit ihnen essen, oder wir bleiben zu zweit daheim und reden stundenlang." Bald können sie mit ihrem Kind die gemeinsame Zeit genießen.