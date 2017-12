Sie erhebt aber keine Vorwürfe Hat Trump versucht, eine Nachrichtensprecherin zu küssen?

Der damalige Immobilien-Mogul habe Huddy 2005 zum Mittagessen in den Trump Tower eingeladen. Im Aufzug hätte er sich später zu ihr gebeugt und versucht, ihr zum Abschied einen Kuss auf die Lippen statt auf die Wange zu geben, beschreibt sie laut "Page Six" die Szene in der Show "Mornin!!! with Bill Schulz". Sie habe ihn aber abgewiesen. Huddy sagt jedoch auch, dass sie sich deswegen nicht bedrängt gefühlt habe. Außerdem sei noch ein Sicherheitsmann von Trump mit im Aufzug gewesen. Sie habe damals gedacht, dass Trump Single sei, und einfach mal schauen wollte, ob sie vielleicht interessiert sei. Das Buch "Great Again! Wie ich Amerika retten werde" von Donald Trump gibt es hier