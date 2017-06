Sie durfte Estelle als Erste halten Schwerer Schlag: Silvia und Victoria trauern um "enge Freundin"

Allzu viele Personen gibt es nicht, die ganz nah an Europas Königsfamilien herandürfen. Umso schlimmer kann es sein, wenn solch eine Vertraute aus dem Leben scheidet - so, wie nun im Falle der schwedischen Royals. Mit Alice Trolle-Wachtmeister (1926-2017) ist am Montag eine der engsten Weggefährtinnen insbesondere von Königin Silvia (73) und Kronprinzessin Victoria (39) im hohen Alter gestorben, wie der Hof mitteilt. Mehr über das Leben der schwedischen Königsfamilie in den Jahren 1976 bis 2009 erfahren Sie in dieser Doku