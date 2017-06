Sie bedanken sich bei den Fans Christina Grimmies Eltern sprechen über den Tod ihrer Tochter

Sie war erst 22, als eine Tragödie vor einem Jahr ihren Lauf nahm: Während einer Autogrammstunde wurde Christina Grimmie (1994 - 2016) von einem verwirrten Fan angeschossen und starb wenig später in einem Krankenhaus in Orlando an ihren Verletzungen. Auf dem Twitter-Profil der Sängerin meldete sich nun ihre Familie mit einem emotionalen Statement zu Wort. Die Familie wolle sich bei "der Legion von Christinas weltweiten Fans und allen Partnern bedanken, die noch heute dazu beitragen, ihr Vermächtnis in die Welt zu tragen." (Hier können Sie Christina Grimmies posthumes Album "All Is Vanity" herunterladen)