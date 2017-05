München - Einfach mal durch die neugotischen Rathausflure spazieren? Das wird vielleicht schon bald nicht mehr möglich sein. Nach den Terror-Anschlägen in ganz Europa und dem Amoklauf vor knapp einem Jahr am OEZ schottet sich auch das Neue Rathaus am Marienplatz nun so langsam ab. Zwar gebe es "keine konkreten Hinweise auf eine besondere Gefährdung", heißt es in einer Beschlussvorlage für den Stadtrat.