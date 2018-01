Vom 16. bis 18. Februar steht die Sicherheitskonferenz 2018 in München an. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird ebenso erwartet wie US-Verteidigungsminister James Mattis. Wer die weiteren Teilnehmer sind. Was die Themen sind. Wie groß die Sperrzone ist. Und was die Münchner ferner beachten müssen - ein Überblick.