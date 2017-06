Die Stadt Weiden in der Oberpfalz erstellte nach den Ereignissen 2016 eine Übersicht für ihre sechshundert Mitarbeiter, es sind Handlungsanweisungen in Gefahrensituationen: Wie sich die Beschäftigten im Rathaus und der Stadtverwaltung etwa bei einer Bombendrohung, verdächtigen Postsendungen oder Amok-Lagen verhalten sollen. Zusätzlich werden sie dafür jedes Jahr in Schulungen sensibilisiert. "Die neuen Maßnahmen wurden von den Mitarbeitern sehr gut angenommen, schließlich geht es ja um ihren eigenen Schutz", erläutert Sprecher Norbert Schmieglitz.

Die Verantwortlichen in Bayreuth schulen ihre Mitarbeiter für deren Gespräche mit Besuchern. Die Maßnahmen seien Teil des Sicherheitskonzepts aus dem Jahr 2014, erklärt der Sprecher der Stadt, Joachim Oppold. "Sie sollen dazu beitragen, dass Aggressionen im Kundenkontakt erst gar nicht entstehen."

Tiefgreifende Veränderungen habe die Stadt nach den Ereignissen 2016 nicht vorgenommen. "Hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben", führt Oppold aus. Auch Würzburg hält an der Idee eines offenen Rathauses fest. Es gebe weder Pforte noch Sicherheitsdienst, erklärt Sprecher Christian Weiß. Alarmknöpfe mit direkter Aufschaltung zur Polizei wurden in den Bürgerbüros der Stadt Augsburg angebracht. Wie Sprecher Richard Goerlich berichtet, wird der Stadtrat bald darüber beschließen, ob ein Sicherheitsdienst die Verwaltungsgebäude kontrollierten wird. Geplant sei außerdem ein Pförtner für das Gebäude am Rathausplatz.

Die Gerichte haben sich abgeschottet

An den Gerichten - ähnlich sensible Orte wie Rathäuser - ist die Situation einheitlicher. Nachdem ein Angeklagter 2012 im Amtsgericht Dauchau einen Staatsanwalt erschossen hatte, verschärfte das Justizministerium die Sicherheitsmaßnahmen. Seither gibt es permanente Zugangskontrollen, Personen werden mit Metalldetektoren abgetastet, Gepäck durchleuchtet oder durchsucht. "Die Justiz will sich durch die Zugangskontrollen nicht abschotten, sondern - im Gegenteil - Sicherheit für alle Menschen schaffen, die ein Gerichtsgebäude aufsuchen", erklärt Ingo Krist, Sprecher des Justizministeriums. Nicht nur Waffen sollten aus den öffentlichen Gebäuden gebannt werden, sondern auch die Angst.

