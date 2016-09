Damals war Familientag auf der Wiesn, ein Bayernspiel in der Allianz Arena und am Abend mussten parallel noch die täglichen Pendler transportiert werden - das System stand kurz vor dem Kollaps. "Die Sicherheit konnte nicht mehr gewährleistet werden", zitiert die SZ aus dem Bericht.

Besonders an den Schnittstellen wird es eng

Weil die Fußballfans um 20 Uhr im Stadion sein müssen, die Pendler nach Hause wollten und viele Familien auf die Wiesn drängten, kam es insbesondere an der Schnittstelle von U3/U6 und U4/U5 am Odeonsplatz zu Engpässen. Der U-Bahnhof Odeonsplatz war so überfüllt, dass der MVG-Einsatzleiter erst den südlichen Aufgang dicht machte, dann auch die Verbindung zur U4/U5 und, als alles nichts mehr half, die Polizei um Hilfe bat.