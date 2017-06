Die Garchinger diskutieren ebenfalls die Option Grünwalder, fragten aber bisher ebenfalls nicht bei der Stadt an. Ein Grund: Der Spielplan steht noch nicht. "Sollte eine Anfrage eingehen, wird das Referat für Bildung und Sport diese prüfen", erklärte Ulrich Lobinger, der Sachbearbeiter der Stadtverwaltung für das Grünwalder.

Es bleiben Sicherheitsbedenken

"Ich glaube nicht, dass die Gemeinde Unterhaching auch noch Regionalligisten bei sich spielen lässt", meint Cygan derweil zum möglichen Ausweichstadion Sportpark. Es gelte, Risiken abzuwägen. "Was käme an Mietkosten auf uns zu? Was kostet uns ein entsprechender Ordnungsdienst?", fragt er: "Klar ist, dass wir im U-Bahnbereich liegen. Den Fans ist egal, ob sie zu uns fahren oder ins Grünwalder." Er wolle nun abwarten, wie viele Anhänger Sechzig mobilisiere.

Den Auftakt machen die Löwen am 13. Juli beim FC Memmingen. "Wir haben früher in der Regionalliga Süd Spiele gegen Hessen Kassel oder den SSV Ulm gehabt, wissen als einer der wenigen, was auf uns zukommt", meint der Vorsitzende der Allgäuer, Armin Buchmann. "BFV und DFB erklären uns seit Jahren, dass wir uns auch mit dem Thema Sicherheit beschäftigen müssen. Jetzt sind wir froh, dass der Verband so vehement darauf hingewiesen hat, Gästeblöcke zu schaffen."

Sicherheitsbedenken bleiben. Alle haben die Ausschreitungen in der Arena vor Augen. Selbst beim Test der Löwen beim FC Eintracht München kam es zu einem Handgemenge zwischen Sechzig-Anhängern, vier Polizisten mussten eingreifen. Es bleiben weitere Herausforderungen, etwa einen Vorverkauf zu organisieren, sagt der Memminger Buchmann. Immerhin: Die Vorfreude überwiegt. "Unsere Spieler freuen sich sehr", sagt Wolfgang Schiller, der Vorstandsvorsitzende des FV Illertissen. "München, Grünwalder Stadion, gegen die Löwen vor vollem Haus."

