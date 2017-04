In seinem Antrag bezieht sich der Wiesn-Chef beispielsweise auf die Katastrophe der Duisburger Love-Parade 2010 – bei einer Massenpanik kamen damals 21 Menschen ums Leben. "Gerade in dem Fall, dass ein Anschlagsszenario in einer überfüllungskritischen Situation eintritt, kann die größte Gefahr für Leib und Leben der Besucher in einer in der Folge ausgelösten Panik bestehen. Die Gefahr einer solchen Panik ist nach übereinstimmender Auffassung der Sicherheitsbehörden heute weit größer als noch vor wenigen Jahren", so Schmid. Besucher könnten eigentlich harmlose Ereignisse wie ein Knallgeräusch leicht mit einem bedrohlichen Szenario verwechseln. Die Durchsagen könnten in einem solchen Fall dann flächendeckend Entwarnung geben.