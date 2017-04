Showdown gegen Dortmund Verfluchter Frühling: Die Bayern in der Schaffenskrise

Deutscher Clásico steht bevor

Kämpferisch klangen sie ja, die Bayern-Stars. Und recht optimistisch. Doch wie genau sie die Partie am Mittwoch gewinnen wollen in der aktuellen Form, war eine der großen Fragen am Samstagabend. Das Spiel gegen Mainz offenbarte, dass Ancelottis Mannschaft angeschlagen ist – körperlich und mental. Zu sehen etwa beim frühen 0:1 durch Bojan Krkic (3.), als Arturo Vidal vor dem Strafraum einen schlimmen Fehlpass spielte und Thiago den kleinen Spanier einfach vorbeilaufen ließ. Oder später bei Daniel Brosinskis 1:2 per Elfmeter (41.), als Aushilfsinnenverteidiger Joshua Kimmich zuvor ein vermeidbares Foul unterlaufen war. Thiago rettete per Solo immerhin das 2:2 (73.).

"Das Spiel vom Dienstag hängt uns noch nach, wir sind auch nur Menschen", sagte Müller und warb um Verständnis. Seine Mitspieler äußerten sich kritischer. "Wir waren zu locker", erkannte Mats Hummels. Und Robben, der Mentalitätsspieler schlechthin in dieser Bayern-Mannschaft, meinte: "Wir sind Profis, es hätte heute ein bisschen mehr kommen müssen. Wir hätten die Bundesliga entscheiden können. Es gibt nie Ausreden."

Verletzungspech - und Schaffenskrise?

Es ist gerade zwei Monate her, dass Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vor Ancelottis 1000. Trainerspiel verkündet hatte: "Die Zeit, die jetzt ansteht, in der es anfängt zu grünen und zu blühen – das ist die Ancelotti-Jahreszeit." Nun weiß man: Der Frühling ist mal wieder eine verfluchte Jahreszeit für die Bayern. Weil sich zahlreiche Stammspieler in der entscheidenden Phase verletzt haben (Neuer, Boateng, Hummels, Lewandowski); weil einige Stars nicht oder nicht mehr fit genug sind (Vidal, Ribéry); weil die Ersatzspieler nicht genügend Qualität besitzen, um für Entlastung zu sorgen (Costa, Coman, Sanches).

Was bleibt, ist Dortmund. Eine "knallharte Aufgabe", wie Hummels sagte. Die letzte Chance auf einen versöhnlichen Frühling.

Robert Lewandowski - der Einzelkämpfer! Holen die Bayern Ersatz?