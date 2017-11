Showdown bei der CSU Seehofer-Entscheidung: "Heute Abend wird alles klar sein"

München - Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer will seine Zukunftspläne in einer CSU-Vorstandssitzung am Abend bekanntgeben und bis dahin noch weitere Gespräche führen. "Ich bin ja mitten in einer Gesprächsreihe", sagte Seehofer am Donnerstagmittag vor Beginn einer Sitzung der CSU-Fraktion im Landtag in München.