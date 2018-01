Show startet am 12. Januar Das Doppel-Comeback: Barack Obama in David-Letterman-Show

2015 verabschiedete er sich mit viel Tamtam von der TV-Latenight-Showbühne... und schon ist er wieder zurück: US-Talker David Letterman (70)! Ende kommender Woche startet seine neue Web-TV-Talkreihe "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman" (Dt. "Mein nächster Gast bedarf keiner Vorstellung") beim Streamingdienst Netflix.