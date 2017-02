Show am 18. Februar "Schlag den Star": Das ist der Gegner von Tim Bendzko

Fluss des Lebens, Kitchen Impossible,... TV-Tipps am Sonntag

In "Fluss des Lebens" (ZDF) sucht ein Deutscher in Indien nach seiner verwaisten Nichte. Bei "Kitchen Impossible" (VOX) verschlägt es Tim Mälzer nach Portugal und in "Jack Ryan: Shadow Recruit" (ProSieben) muss Chris Pine einen Anschlag auf die US-Finanzwelt verhindern.