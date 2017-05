Shooting für das "V Magazine" Body Positivity: Ashley Graham setzt nackiges Statement

Sich in seiner natürlichen Schönheit zu präsentieren und zu den Makeln des eigenen Körpers zu stehen, fällt vielen Frauen unglaublich schwer. Doch Curvy Model Ashley Graham ("A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like" ) ist in dieser Hinsicht absolut furchtlos. Mit einem neuen Foto-Shooting für das "V Magazine" setzt die 29-Jährige nun ein aussagekräftiges Statement für Body Positivity. Denn auf den ästhetischen Schwarz-Weiß-Fotos, geschossen von Mario Sorrenti, zeigt sie ihren Körper nicht nur komplett nackt, sondern auch total unbearbeitet.