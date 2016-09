Für ihren neuen Kalender hat Katzenberger offenbar gerade Fotos aufgenommen. Vom Shooting teilte die Kultblondine auch Bilder. Auf einem ist sie mit einer Frisur à la Marilyn Monroe zu sehen. Fast 1000 Kommentare hat das Foto bereits, darunter ist unter anderem zu lesen: "Sorry, würde Dich auf diesen Bildern Anfang 40 schätzen", "Sieht aus als wärst du grad aufgestanden" oder "Geht ja gar nicht die Frisur schnell wieder weg damit". Katzenbergers Antworten: "Manche nehmen einfach alles tot ernst" und: "Das Bild (inklusive Frisur) sollte auch nicht perfekt sein". Aber die Katze bekommt natürlich auch viel Unterstützung für ihr Umstyling: "Neidisch? Ist doch ne hübsche Frau", heißt es so oder so ähnlich in zahlreichen Posts.

Tochter mit High Heels

Die kleine Sophia probiert Mamas Schuhe an Foto:facebook.com/katzenberger.daniela/

Darf die Katze ihre kleine Tochter auf Facebook zeigen? Mehr oder weniger darum ging es in der Diskussion um ein Bild, auf dem der TV-Star die Einjährige hält, während diese in ihre High Heels schlüpft. Auch dazu hat Katzenberger etwas mitzuteilen: "Und die Alternative wäre so zu tun als hätte ich kein Kind ? sie gehört zu mir und fertig. Die Bilder mit ihr sind wirklich dezent gehalten, darauf achte ich sehr." In den meisten der Nachrichten zu dem Foto erzählen die vorwiegend weiblichen Fans der Katze allerdings sowieso nur, wie schön es als Kind war, in Mutters Schuhe zu schlüpfen...

Der Weißwurst-Knigge

Daniela Katzenberger beim Frühstück Foto:facebook.com/katzenberger.daniela/

Nicht mal in Ruhe essen kann Daniela Katzenberger: Auf einem jüngst geposteten Bild ist sie beim Weißwurst-Essen zu sehen. Für einige der Fans gibt es auch hier ein Problem: Sie benutzt Messer und Gabel. "... da wirds bestimmt Einreiseverbot in Bayern geben, kein Wiesn-Besuch und irgendwelche anderen schlimmen Strafen - und das nur, weil Daniela die Weißwurst mit Messer und Gabel 'vergewaltigt' und sich nicht 'zutzelnd' zum Vollhorst macht", scherzt ein User. Die Blondine hat es sich sicher trotz all der "Fan-Post" schmecken lassen - und wird auch in Zukunft ihren Spaß daran haben, ihre Follower mit Fotos aus ihrem Leben zu unterhalten.