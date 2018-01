Das Video löste bei einigen Promis großes Unverständnis aus. So twitterte etwa "Breaking Bad"-Star Aaron Paul (38): "[...] Ich kann nicht glauben, dass so viele junge Leute zu dir aufschauen. Das ist so traurig. Hoffentlich hat dieses neueste Video sie wachgerüttelt. Du bist der reinste Abschaum. Schlicht und einfach. Selbstmord ist kein Witz. Schmor in der Hölle." Auch "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (21) äußerte auf Twitter öffentlich Kritik an Logan Paul. Unter anderem schrieb sie: "Du bist ein Idiot. Du schärfst nicht das Bewusstsein. Du machst dich lustig."

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111