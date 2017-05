"Sherlock", "OITNB" und mehr Die Serien-Highlights im Juni

Wo sind Piper Chapman (Taylor Schilling, r.) und Alex Vause (Laura Prepon) da nur hinein geraten? Foto:Jojo Whilden/Netflix

Die dritte Staffel der schamlosen Crime-Parodie "Angie Tribeca" feiert am 8. Juni um 21:25 Uhr auf TNT Comedy deutsche TV-Premiere. Dieses Mal lassen sich Oscar-Gewinnerin Natalie Portman (35, "Black Swan" ) und "Star Trek"-Held Chris Pine (36) blicken. Am 9. Juni rückt das Geschehen im Frauengefängnis in Litchfield wieder in den Mittelpunkt. Netflix veröffentlicht die fünfte Staffel von "Orange is the New Black" . Amazon macht zeitgleich die erste Staffel von "I Love Dick" verfügbar. Macho-Künstler Dick (Kevin Bacon) stellt die Ehe einer feministischen Autorin auf den Kopf. Am 11. Juni zeigt TNT Serie immer sonntags um 20:15 Uhr die finalen Folgen der siebten Staffel der beliebten US-Teenie-Serie "Pretty Little Liars". Wird "Über A" endlich das Handwerk gelegt?

16. bis 19. Juni

Die Codys mischen in "Animal Kingdom" nun das deutsche Fernsehen auf Foto:© 2016 Turner Broadcasting System, Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved.

Am 16. Juni finden sich Ashton Kutcher (39) und Danny Masterson (41) auf Netflix wieder auf "The Ranch" ein. Im dritten Teil der Comedy-Serie gibt es sicherlich wieder einiges zum Lachen. Zeitgleich veröffentlicht Netflix die erste Staffel von "El Chapo". Wie bereits mit "Narcos" taucht der Streaming-Riese ein weiteres Mal in die Drogenszene von Lateinamerika ein. Am 19. Juni werden die Regeln auf TNT Serie neu gemischt. Denn die Codys aus "Animal Kingdom" feiern immer montags um 21 Uhr deutsche TV-Premiere. Konventionen und Gesetze werden hier vergeblich gesucht. Ausschweifende Partys und Raubzüge bestimmen hier den Alltag. Konkurrenz bekommt diese etwas andere Familie von der Deutschlandpremiere der zweiten Staffel "From Dusk Till Dawn: The Series" bei RTL Crime (20:15 Uhr) sowie von Jung-Star Lucas Till (26) alias "MacGyver" in Sat.1 (20:15 Uhr)

23. bis 30. Juni

Emmy-Gewinner Rami Malek alias Elliot Alderson in "Mr. Robot" Foto:RTL Crime

Ab 23. Juni kann auf Netflix eine arbeitslose Schauspielerin im Los Angeles der 80er Jahre als Wrestlerin in einer TV-Show ihren Traum am Leben halten. Toupierte Haare, Body-Slams und Co. sind in "Glow" inklusive. In der zweiten Staffel von "Preacher" geraten ab 26. Juni bei Amazon Prediger Jesse Custer, seine Ex-Freundin Tulip und der irische Vampir Cassidy in einen Kampf zwischen Himmel und Hölle. Die zweite Staffel der preisgekrönten Thriller-Serie "Mr. Robot" feiert am 28. Juni (20:15 Uhr) bei RTL Crime Deutschlandpremiere. Dieses Mal steckt Elliot (Rami Malek) in einer persönlichen Identitätskrise. Und am 30. Juni geht Therapeutin Jean Holloway (Naomi Watts) auf Netflix in der Serie "Gypsy" gefährliche und intime Beziehungen mit den Personen im Leben ihrer Patienten ein.