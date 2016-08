20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Vor fast zwei Jahren wagten Patrizia (54) und ihr Mann Roberto (57) im Ruhrgebiet den Neuanfang. Nach einem harten Schicksalsschlag, bei dem die beiden ihren Sohn verloren haben, pachteten der ehemalige Bahnangestellte und die ungelernte Köchin die "Trattoria Dal Savese". Doch die Vergangenheit hat ihre Spuren hinterlassen. Das einst fröhliche Gastronomenpaar hat an Lebensfreude eingebüßt - und das wirkt sich auch auf den Lokalbetrieb aus. Können die "Kochprofis" den nächsten drohenden Schicksalsschlag von dem Paar abwenden?

20:15 Uhr, Sat.1: Criminal Minds - Der illustrierte Mann, Krimiserie

In einem alten Lagerhaus erschießt sich ein Mann. Die Polizei findet seine komplett mit Frauenporträts tätowierte Leiche. Die Porträts stimmen mit den Frauen überein, von denen er Fotos und Zeitungsartikel gesammelt hat. Schnell wird klar, dass es sich um einen Serienmörder handelt. Eines seiner Opfer scheint noch zu leben. Die BAU versucht, alles zu unternehmen, damit Rebecca gefunden wird. Die Chancen stehen schlecht, aber Reid (Matthew Gray Gubler) findet in den Tagebüchern des Toten einen Hinweis.

22:30 Uhr, ProSieben: 72 Stunden - The Next Three Days, Gaunerkomödie

Als der Englischprofessor John Brennan (Russell Crowe) und seine Frau Lara (Elizabeth Banks) gerade ihren kleinen Sohn zur Schule bringen wollen, klingelt die Polizei an der Tür. Der schockierende Vorwurf: Lara stehe unter Verdacht, ihre Chefin umgebracht zu haben. Fassungslos bleiben John und sein Sohn zurück, während Lara Brennan als mutmaßliche Mörderin abgeführt und zu jahrzehntelanger Haft verurteilt wird. So rätselhaft der Fall auch anmuten mag - Johns Vertrauen in seine Frau ist unerschütterlich. Mit dem Rücken zur Wand beschließt er, seine Frau aus dem Gefängnis zu holen.