Garmisch - Die alljährliche Präsentation der aktuellen Trachtenmode, der "Dirndlgipfel“, hat heuer auf Deutschlands höchstem Berg stattgefunden. Dirndldesigner hatten Models und Prominente zum Fotoshooting auf die Zugspitze gebracht, um zu zeigen, was Frau dieses Jahr auf der Wiesn trägt (v. l.): Djanet Bronner (in Samtherz), Romy Stangl (in Dirndlpunk), Sabrina Rettenbeck (in Alpenherz), Sadia de Kiden (in MyDirndl) und Georgia Guillaume (in AninaW).