Sexy Robe in L.A. Jennifer Lopez gewährt tiefe Einblicke

Jennifer Lopez (47, "Ain't Your Mama" ) zeigt Haut - und das nicht zu knapp. Bei einem Promotion-Termin für ihre neue Show "World of Dance" präsentierte sie in Los Angeles ein schwarzes Kleid mit einem extrem tiefen Ausschnitt. Ebenfalls sehr verführerisch an der Robe von Elie Saab: der hohe Beinschlitz.