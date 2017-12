Skispringen Quali, Bewerbe, Favoriten: Regeln der Vierschanzen-Tournee

Am Freitag startet mit dem Qualifikationsbewerb in Oberstdorf die 66. Vierschanzentournee. Was diesmal neu ist im Reglement, was bleibt und wer die Favoriten sind. Die wichtigsten Fakten zur Tournee 2017/18.