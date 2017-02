Sexy Foto auf Instagram Britney Spears: Nackte Haut als Ablenkung?

Es kann nur eine Britney geben

Am Wochenende feierte nämlich das Britney-Biopic "Britney Ever After" des US-Senders Lifetime Premiere. Der Film über Spears' Leben wurde von der Sängerin allerdings nicht autorisiert. In den sozialen Netzwerken zählt der Streifen seitdem zu den Top-Themen. Fans sind empört und wettern über die Umsetzung. Sowohl die Schauspieler fallen durch als auch die Darstellung der Fakten. Hinzukommt, dass Technik verwendet wird, die Anfang der 2000er Jahre noch nicht verbreitet war, zum Beispiel iPhones. Außerdem sind keine Hits von Spears in dem Film zu hören. Die Musikrechte wurden nicht freigegeben.