Sexy auf dem roten Teppich Bella Hadid zeigt ihre Kurven im hautengen Latexkleid

Bei diesem Kleid stockte wohl so manchem Fan der Atem: Bei der "Victoria's Secret Viewing Party" in New York erschien Model Bella Hadid (21) in einem hautengen, weinroten Latexkleid mit Reptilienprint, das ihre Kurven mit einer ganzen Menge Sex-Appeal in Szene setzte. Doch damit nicht genug, denn zusätzlich zum eng an ihren Körper geschmiegten Stoff betonte Hadid auch noch mit großem Ausschnitt und hohem Beinschlitz Bein und Dekolleté. (Sexy in die Weihnachtszeit? Hautenge Kleider in Weinrot können Sie hier shoppen)